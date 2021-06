Turchia-Italia 0-3: azzurri straripanti nella ripresa, turchi domati

Il match inaugurale di Euro 2020 vede protagoniste Italia e Turchia in un "Olimpico" di Roma finalmente con il pubblico, seppure limitato a sole 16 mila presenze.

Mancini conferma le indiscrezioni della vigilia e conferma l'undici che ha affrontato la Repubblica Ceca nell'ultima amichevole quindi con Bonucci-Chiellini coppia centrale di difesa, doppio play in mediana con Jorginho e Locatelli mentre Berardi è l'esterno alto di destra con Chiesa che inizia dalla panchina. Risponde Gunes con lo juventino Demiral a dirigere la difesa, Yilmaz unica punta ed il milanista Calhanoglu libero di svariare dietro la punta.

La prima frazione è, ai punti, appannaggio dell'Italia con gli azzurri in costante proiezione offensiva. Purtroppo l'undici di Mancini sbatte sempre contro la coriacea difesa turca che lascia pochi spazi per la conclusione. Protagonista in negativo l'arbitro Makkelie, con la complicità del VAR, che non concede un chiaro rigore per gli azzurri per fallo di mano in area turca su un cross di Spinazzola. I primi 45' si chiudono a reti inviolate.

Dopo 8' della ripresa l'Italia sblocca il risultato: imbucata di Berardi sulla destra, servito da Barella, l'"11" azzurro mette al centro e Demiral, nel tentativo di anticipare Immobile, mette alle spalle del portiere Cakir. Al 66' arriva il raddoppio italiano: cross dalla destra di Berardi, Spinazzola stoppa e va alla conclusione ravvicinata, Cakir respinge ma arriva Immobile a ribadire in rete. Al 79' l'Italia cala il "tris": Cakir sbaglia il rinvio, Berardi conquista palla, serie di passaggi corti con ultimo tocco di Immobile per Insigne che non sbaglia e mette la palla nell'angolino sul secondo palo della porta turca. La Turchia risulta non pervenuta dalle parti di Donnarumma e, dopo 3' di recupero, Makkelie decreta la fine delle ostilità: l'Italia comincia bene Euro 2020 superando per 3-0 la Turchia.

IL TABELLINO