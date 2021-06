Deferite 11 società per le gare sospette: spicca anche il Rotonda

Sono state deferite ufficialmente 11 squadre per lo scandalo uscito ad aprile delle gare sospette. Tra queste anche il Rotonda che nella giornata di giovedì ha ricevuto via PEC l'atto di notifica dalla Procura Federale. Gli altri 10 club ad essere coinvolti sono i seguenti: San Tommaso, Marina di Ragusa, Corigliano, Rossanese, Acireale, Troina, Licata, Alcamo, Castelbuono e Marsala. Resta ora da stabilire l'udienza di primo grado per il dibattimento dei legali davanti al Tribunale Nazionale Federale.