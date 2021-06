Benevento. La convenzione per lo stadio è stata rinnovata per un anno

Il Comune di Benevento ha rinnovato la concessione d'uso dello stadio "Vigorito" e dell'antistadio "Imbriani" al Benevento Calcio per un ulteriore anno. Un passo importante per il club giallorosso in vista dell'iscrizione al prossimo torneo di Serie B.

In questo caso non si tratta di una proroga per l'uso dell'impianto ma di una vera e propria concessione seppur valida per una sola stagione. La società del presidente Vigorito corrisponderà al Comune la cifra di 110.304,56 euro, cioè quanto stabilito da un tecnico esterno a maggio del 2019.

Si tratta, ovviamente, di una soluzione transitoria in attesa che si proceda con la gara per l'assegnazione della concessione decennale dell'impianto.