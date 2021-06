Potenza, Maurizio Fontana lascia definitivamente: non è più socio

Maurizio Fontana non è più socio del Potenza. Il vicepresidente uscente ha esercitato a norma di legge il diritto di recesso e ha chiesto all'amministrazione della società la liquidazione della società (si determinerà non prima del 2 novembre) con una pec inviata all'amministratore delegato Flammia e alla sindaca Modrone. La società, intanto, attraverso il suo ufficio stampa, ha realizzato un video dei quattro anni vissuti, con la chiusura finale "Noi ti vogliamo bene" a firma di Salvatore e Tonino. Adesso si attende il ritorno di Caiata in città per il futuro del Potenza: bisognerà iscrivere il club al campionato.