Italia. Mancini: "Buona partita, la Turchia non è una squadretta"

Ovviamente soddisfatto per la vittoria ottenuta contro la Turchia nella gara di esordio di Euro 2020, il C.t. dell'Italia, Roberto Mancini, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"E' stata una buona partita, in questi match serve tutto e c'è stato anche l'aiuto del pubblico. La squadra ha giocato molto bene. Era importante cominciare bene qui a Roma - dice ancora Mancini - ed è una soddisfazione per noi e per tutti gli italiani. E' stata una bellissima serata, spero ce ne siano tante altre.

Siamo consapevoli di avere un’ottima squadra e possiamo migliorare molto. Abbiamo ragazzi giovani che giocano in Serie A da pochi anni, queste partite sono importanti per fare esperienza. La Turchia non è una squadretta, ha giocatori di talento”.