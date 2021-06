Italia. Bonucci e Spinazzola: "Bellissimo rivedere il pubblico"

E' stato eletto MVP di Turchia-Italia, Leonardo Spinazzola, terzino azzurro in forza alla Roma, con la sua prestazione ha seminato il panico lungo l'out sinistro del campo, saltando più volte l'uomo e propiziando, con il suo tiro respinto da Cakir, il secondo gol di Immobile. Queste le parole dell'esterno basso di Mancini dopo il match:

"E' stata una partita perfetta: tre reti e zero gol subiti. Abbiamo giocato un grande calcio e vedere i tifosi sugli spalti è stata un’emozione incredibile. E' stata una sensazione da brividi già all'arrivo in pullman. La mia prestazione mi rende felice anche perché posso dire di aver contribuito alla vittoria della nostra nazionale".

Che il pubblico sia stato un fattore importante nella vittoria dell'Italia lo sottolinea anche Leonardo Bonucci: “Con tutta questa gente intorno è tutto un altro calcio, il cuore che abbiamo noi italiani è sempre acceso. Ora prendiamo le cose positive, cancelliamo il resto e pensiamo alla prossima partita. La gara di apertura me la immaginavo così, ma questa è solo la prima tappa di un lungo percorso, quindi piedi per terra e grande umiltà. Qui le partite sono ravvicinate e gli altri ci conosceranno sempre di più. Ma siamo consapevoli che con quello che abbiamo messo in campo stasera ce la giochiamo con tutti".