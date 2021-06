Foggia, comunicato della Pintus: "Valutiamo rafforzamento societario"

Con un comunicato sul sito ufficiale, Maria Assunta Pintus, presidente del Calcio Foggia 1920, ha voluto fare il punto sull'attuale momento societario e sul perché non filtrano notizie al momento sul futuro imminente dei rossoneri. Questo il comunicato integrale:

“Nel voler accogliere e rispondere alle comprensibili sollecitazioni dei tifosi e dei media locali, il club rossonero intende riaffermare l’ininterrotto impegno che, insieme a tutto lo staff amministrativo e tecnico, sta profondendo per mettere a punto i numerosi adempimenti di natura amministrativa, impiantistica ed economica previsti per l’ottenimento della licenza nazionale, necessaria per la partecipazione del Calcio Foggia 1920 al prossimo campionato di Serie C.

Non è una novità, certo, ma occorre sempre considerare che devono anche essere impiegate ingenti risorse finanziarie per garantire sia l’iscrizione al campionato che la programmazione futura, in un momento non certo florido nella storia di tutti i club calcistici. In questo senso, stiamo anche valutando il rafforzamento della compagine societaria attraverso il potenziale ingresso di partner affidabili e capaci di sostenere, con noi, l’ambizioso progetto che nei prossimi giorni vi illustreremo dettagliatamente.

Allo stesso tempo, continuiamo ad operare per mettere a punto il progetto tecnico con le importanti scelte che, a breve, andremo a compiere; per questo motivo, stiamo effettuando diverse valutazioni volte a selezionare i vari profili che andranno a comporre la rosa da presentare ai nastri di partenza della prossima stagione. Abbiamo anche, per tempo, già valutato le diverse location idonee ad ospitare il ritiro precampionato dei nostri atleti.Per questa ragione, ribadiamo che è più che normale, in questo momento, voler porre la massima concentrazione e dare priorità assoluta ai numerosi adempimenti ed ai gravosi impegni che l’iscrizione comporta”.