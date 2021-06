Bari, Polito: "Abbiamo l'obbligo di portare il Bari in Serie B"

È stato presentato oggi alla stampa il nuovo ds del Bari, Ciro Polito.

Queste le sue parole: "Questo non sarà un anno di transizione. Il Bari è già due anni che è in C. Abbiamo l'obbligo di portarlo in B. Il Bari ha già una base importante, bisogna innestare calciatori funzionali. Serve umiltà e fame, e partire subito col piede giusto per arrivare in fondo. Conta stare zitti e lavorare, è la ricetta basilare. Il nuovo allenatore? I requisiti saranno: giovane, sul nostro livello, mio e del presidente, che abbia idee e una struttura di gioco ben consolidata. A che punto siamo? C'è già un candidato nella mia testa. Le idee sono chiarissime, speriamo di dare a stretto giro l'ufficialità".