Benevento. A Caserta sarà consegnata una rosa profondamente rinnovata

Il Benevento che verrà consegnato a mister Fabio Caserta sarà una squadra molto diversa rispetto a quella dello scorso anno. Diversità che sarà dovuta sicuramente agli acquisti che verranno ma che passerà anche da molte cessioni. Molti sono, infatti, i calciatori del Benevento che vestiranno, per vari motivi, la casacca giallorossa nella prossima stagione in Serie B.

Sicuri partenti i calciatori in prestito come Caprari, Iago Falque e Depaoli; a Gori, in scadenza di contratto, verrà offerto un posto nello staff tecnico; Viola ed Hetemaj, anche loro in scadenza, vanno sempre più verso lo svincolo; a Tuia, invece, potrebbe essere proposto il rinnovo dell'accordo che terminerà il prossimo 30 giugno. Per Glik e Lapadula si valuta la cessione visto l'eccessivo costo dei due ingaggi per la cadetteria: sul polacco ci sarebbe l'interesse del Bologna mentre per l'italo-peruviano ha chiesto informazioni il neopromosso Empoli.

Da considerare, in caso di offerta allettante, anche la partenza di Lorenzo Montipò per il quale il Torino di Juric ha palesato interesse.

Discorso particolare quello legato a Gaich: il Benevento detiene il diritto di riscatto a cifra già fissata intorno ai 10 milioni; il ragazzo, impegnato con l'Argentina U23 nelle prossime Olimpiadi, non gradirebbe giocare in B e su di lui avrebbe messo gli occhi più di un club, sia italiani che esteri. Il sodalizio giallorosso potrebbe ripetere l'operazione fatta due anni fa con il centrocampista brasiliano Sandro che fu acquistato e poi girato al Genoa in cambio di Improta e conguaglio.