Galles-Svizzera 1-1: angoli decisivi, ad Embolo risponde Moore

Termina in parità sull'1-1 il match tra Galles e Svizzera che chiude la prima giornata del gruppo A che vede protagonista anche l'Italia.

Dopo un primo tempo da sbadigli, passano soli 4' della ripresa e la Svizzera si porta in vantaggio: Embolo calcia in porta da buona posizione ma Ward mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, è lo stesso Embolo che, di testa, mette in rete. Il Galles reagisce e, su una delle poche azioni offensive, è Moore che pareggia i conti ancora sugli sviluppi di un angolo: il suo colpo di testa si spegne nell'angolino alla destra di Sommer.

Al triplice fischio, dunque, il risultato è di parità tra Galles e Svizzera: sia Petkovic, allenatore dei rossocrociati, che Page, tecnico dei gallesi, non possono sicuramente essere felici del risultato che, invece, mette di buon umore la Turchia che può coltivare ancora serie speranze di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.