Euro2020. Paura in Danimarca-Finlandia: malore per Eriksen in campo

La partita tra Danimarca e Finlandia, prima gara del gruppo B di Euro 2020, è stata sospesa al 43' del primo tempo per un malore occorso in campo al centrocampista danese e dell'Inter, Christian Eriksen. Il calciatore si è accasciato mentre stava andando a ricevere la rimessa laterale di un compagno. Durante la corsa, ad Eriksen sono mancate le gambe ed è caduto riverso sul terreno. Fin da subito si è capita la gravità del momento.

La paura si è subito dipinta sui volti dei compagni di squadra di Eriksen: alcuni in lacrime, altri con le mani nei capelli, altri ancora in preghiera. Immediati i soccorsi dei sanitari: il calciatore è stato sottoposto a massaggio cardiaco protetto dai compagni che si sono schierati intorno a lui per proteggerlo. Ad un tratto si vede correre il c.t. danese Hjulan verso la tribuna opposta del campo: era andato a prendere la moglie di Eriksen che stava assistendo alla partita dalla tribuna. La consorte del calciatore, ovviamente molto scossa, è stata consolata dal portiere Schmeichel e dal capitano Kjaer.

Passano 11 lunghissimi minuti dopodiché Eriksen viene sistemato su una barella ed esce dal "Parken" con un lungo applauso del pubblico presente. E' stato trasportato al "Righhospitlaet" di Copenhagen.

La partita, in attesa di notizie si spera positive, è stata sospesa.

AGGIORNAMENTO

La UEFA, tramite i propri canali social, fa sapere che “Eriksen si trova in ospedale ed è stato stabilizzato”.

AGGIORNAMENTO 19:56

Arriva un tweet positivo da parte della Federcalcio danese che tramite il proprio canale social scrive: "Christian Eriksen è cosciente: è al Rigshospitlaet e verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti".

AGGIORNAMENTO 20:15

Le squadre, dopo aver avuto rassicurazioni sulle condizioni di Eriksen, torneranno in campo alle 20:30 per concludere la partita.