Taranto, i convocati di mister Laterza in vista Lavello

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, ha diramato la lista dei convocati in vista dell'ultima e decisiva gara di campionato contro il Lavello, che decreterà l'accesso diretto in Serie C. Per la 34°giornata di Serie D girone H, l'allenatore degli ionici chiede calma e concentrazione per vincere contro un avversario tosto, a caccia di punti playoff. Il Lavello sin qui non ha mai perso tra le mura amiche e, dunque, non vorrà concedere l'intera posta proprio nell'ultima gara interna. Dall'altra, però, il Taranto è affamato di punti per raggiungere un traguardo che insegue dall'inizio della stagione.

Ecco i convocati:

Ciezkowski 2001, Sposito 2001, Caccetta 2001, Zagari 2001; Rizzo G., Ferrara 1999, Silvestri, Boccia 2002, Gonzalez, Marrazzo 2002, Shehu 2002; Marsili, Tissone, Matute, Diaby 2000, Sernia 2001; Mastromonaco 2000, Guaita, Rizzo N., Santarpia 2000, Serafino 2001,Corvino, Corado, Versienti, Alfageme, Diaz.