Serie D/F: le decisioni del giudice sportivo dopo il recupero di ieri

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti dell'allenatore Guido Di Fabio e del difensore Francesco Terrenzio, entrambi del Castelnuovo Vomano, squalificati per tre giornate dopo le espulsioni rimediate venerdì durante il recupero con il Vastogirardi. Di Fabio "per aver rivolto espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo di un assistente", Terrenzio "per aver colpito, a gioco fermo, un giocatore avversario con due pugni al petto".

Il Castelnuovo Vomano perde, per la trasferta di Porto Sant'Elpidio, anche Alessandro Faggioli, fermato per un turno per cumulo di ammonizioni, così come Federico Pacciardi del Vastogirardi che salterà la trasferta di Genzano contro il Cynthialbalonga.

Le decisioni del giudice sportivo:

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI FABIO GUIDO (CASTELNUOVO VOMANO)

Allontanato per avere rivolto espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo di un A.A., alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta. ( R A - R AA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TERRENZIO FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calcatore avversario con due pugni al petto. ( R A - R AA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

FAGGIOLI ALESSANDRO (CASTELNUOVO VOMANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PACCIARDI FEDERICO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

GENTILE VINCENZO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

GENTILE LEONARDO MARIA (CASTELNUOVO VOMANO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MANISCALCHI FERDINANDO (VASTOGIRARDI)