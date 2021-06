Lavello-Taranto, Laterza: "Sappiamo bene cosa fare"

Tutto pronto, manca davvero poco per comprendere definitivamente il destino del Taranto. Contro il Lavello, la compagine guidata da Giuseppe Laterza si gioca un'intera stagione. Una vittoria potrebbe valere il ritorno in Serie C. Il tecnico degli ionici in conferenza stampa evidenzia: "Sappiamo bene cosa fare, ci giochiamo tutto all'ultima partita, dopo un campionato strepitoso. Voglio un finale che faccia piangere di gioia tutta la gente". Parole forti quelle di Laterza, che spera di entrare nella storia del Taranto.

Tuttavia, il campo decreterà il consueto verdetto e Laterza sottolinea la concentrazione massima per mantenere intatta l'identità di gioco e l'attenzione massima in ogni circostanza. Il Lavello ha ancora da chiedere qualcosa al campionato e, dunque, entrerà in campo agguerrito, vendendo cara la pelle. Infine, non bisogna dimenticare un assunto: "Siamo il Taranto, la capolista".