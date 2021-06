Picerno, le dichiarazioni post-gara di Curcio, Palo e Greco

CURCIO (Presidente) – E’ stata una stagione senza dubbio straordinaria grazie al dg Greco e al mister Palo. Siamo arrivati alla linea di arrivo un po’ corta. Siamo contenti e abbiamo dei ragazzi meravigliosi. Purtroppo dobbiamo accettare il verdetto. Perdere così non è bello. Anche oggi abbiamo disputato una bellissima partita con diverse occasioni da rete. Siamo soddisfatti per quanto fatto.

PALO (Allenatore) – Devo ringraziare il presidente e il direttore per avermi scelto. C’erano dei valori negli uomini e in grandi calciatori. Hanno onorato la maglia e fatto qualcosa di strepitoso. Credo che il nostro campionato lo abbiamo vinto e adesso vogliamo vincere i play-off. Se lo meritano i ragazzi se sabato dovessero arrivare. Ai ragazzi non posso dire nulla perché abbiamo fatto 10 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 11 partite. Chi verrà qui a Picerno dovrà sudare e lottare.

GRECO (Direttore Generale) – Nella vita ci vuole stile e quello che fa la differenza. I dirigenti del Taranto non l’hanno avuta. Faccio complimenti alla tifoseria e alla squadra perché so delle difficoltà che hanno affrontato. Non mi sento di fare complimenti alla dirigenza. Prima di parlare del Picerno deve lavarsi la bocca. Chi sta a Picerno non ha avuto problemi di giustizia sportiva e ordinaria. Vedere il Taranto e il Bitonto che si fermavano in campo non è bello e confido negli organi competenti. Dal cambio di allenatore la squadra ha fatto una marcia da promozione. La scelta del cambio dell’allenatore dovevo farla qualche giornata prima. C’è il rammarico di non aver fatto prima il cambio. Volevo ospitare il Lavello nella partita dei play-off, ma ancora stanno recriminando per la regolarità della documentazione presentata e sorprendentemente ha perso in casa. Ci aspettano questi play-off che dobbiamo vincere. Vedremo cosa succederà quest’estate al momento delle iscrizioni delle squadre. Aspettiamo e accettiamo quello che è il verdetto del campo.