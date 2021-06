Serie D, Picerno e Rotonda vincono Pari Francavilla Ko il Lavello

In serie D girone H è stata la giornata dei verdetti. Il Picerno si è classificato secondo e mercoledì incontrerà il Casarano nella semifinale play-off in gara secca al Curcio. Nell'ultima gara della regular season i melandrini hanno regolato il Gravina (Messori per il momentaneo pareggio) per 4-1 con Esposito, Iadaresta, Carnevale e Oyewale. Il Lavello esce fuori dai play-off perdendo anche l'imbattibilità casalinga. Non basta la doppietta di Dell'Orfanello: il Taranto passa con Corado, Rizzo e Santarpia e sale in serie C. Il Francavilla impatta 0-0 contro il Fidelis Andria ed è salvo aritmeticamente. Nel girone I il Rotonda batte di misura il Paternò con Ceesay e raggiunge il secondo record di sempre.