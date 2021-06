Legnago a lavoro in ottica futura. Il club veneto, così come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, ha chiesto al Napoli il rinnovo di Lorenzo Sgarbi. L'attaccante classe 2001 durante questa stagione ha raccolto sette presenze proprio con la maglia dello stesso Legnago. Attesi sviluppi a breve; ma filtra un cauto ottimismo.