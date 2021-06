Dieci gol in ventisette presenze con la maglia del Giulianova in Serie D, e un futuro che sarà in terza serie. Parliamo dell'esterno offensivo Luca Paudice. Il classe 2001, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è finito nel mirino di Matelica e Mantova. Attesi sviluppi nelle prossime settimane.