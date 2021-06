Campobasso campione, i complimenti delle avversarie

Continuano a giungere i complimenti al Campobasso per la promozione in Serie C. Dopo quelli dei rivali del San Nicolò Notaresco, arrivano i messaggi delle altre società.

Complimenti al Campobasso Calcio per la vittoria del Campionato di Serie D girone F 2020/2021" Vastese Calcio

"Complimenti al Campobasso che il prossimo anno giocherà in serie C. Fc Rieti"

"Complimenti al Campobasso per la promozione" il messaggio del Pineto Calcio.

"L' Atletico Terme Fiuggi fa i complimenti al Campobasso per la vittoria del campionato"

"Al Campobasso vanno i complimenti dell'Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio per la vittoria del campionato e a Mirko Codini, nostro compaesano, per il traguardo raggiunto.

"Complimenti al Campobasso da Giulianova, con l'auspicio che ci si possa incontrare di nuovo in Lega Pro, complimenti al compaesano Bontà per il traguardo raggiunto!

"Il Fc Matese si congratula con il Campobasso per la promozione in Lega Pro"