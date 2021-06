Francavilla, sei l'unica a festeggiare: 16esima perla consecutiva

Sedici anni di serie D, sedici anni di soddisfazioni. Tra gioie e sofferenze, il Francavilla riesce nell'impresa di salvarsi all'ultima giornata. Ripescato lo scorso primo settembre 2020 dopo la retrocessione da Covid, lo storico club sinnico ha sempre partecipato nella massima serie dilettantistica. Nell'ultimo match dell'anno contro la Fidelis Andria pareggio doveva essere e pareggio è stato. Un punto che ha decretato la salvezza in serie D in un anno dove si sono raggiunti traguardi ragguardevoli come le 500 panchine di Lazic e le 300 presenze del terzino locale Nicolao. La serietà e la programmazione della famiglia Cupparo hanno pagato come sempre.