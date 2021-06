Benevento. Dopo Tuia, la situazione degli altri calciatori in scadenza

Dopo l'addio di Tuia (clicca qui), con il centrale di difesa che pareva vicinissimo al rinnovo con il Benevento, ci si interroga su chi, tra gli altri calciatori in scadenza di contratto, potrebbe eventualmente rinnovare in extremis con la Strega.

Gori proseguirà con la società sannita ma nelle vesti non più di calciatore bensì di preparatore dei portieri: l'esperto estremo difensore farà parte dello staff che coadiuverà mister Caserta nel suo lavoro sul campo.

Il finlandese Hetemaj potrebbe, invece, proseguire nella sua avventura in maglia Benevento, ammesso, però, che accetti una riduzione di stipendio vista la volontà della società del presidente Vigorito di tagliare in modo netto il monte ingaggi.

Viola, altro calciatore in scadenza, invece, dovrebbe lasciare il Sannio: al centrocampista calabrese, ad oggi, non è stata prospettata la possibilità di restare in giallorosso. Per un calciatore della sua qualità non dovrebbero mancare le richieste anche dalla massima serie.