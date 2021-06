Serie D/F: cambia la data dell'ultima giornata. Posticipate due gare

Anticipata a sabato 19 giugno la 34ª e ultima giornata di campionato. Lo comunica il Dipartimento Interregionale che ha disposto il posticipo di due gare, Real Gilianova-Castelnuovo Vomano e Recanatese-Vastese a lunedì 21 giugno in considerazione del recupero già programmato per venerdì 18 tra Recanatese e Castelnuovo Vomano.

Il comunicato della Lega:

Si comunica a tutte le società interessate che la giornata di campionato dei gironi A, D, F ed I, in programma il 20 giugno 2021, è anticipata a sabato 19 giungo 2021 ore 16,00.

Relativamente al solo girone F, in virtù dell’anticipo dell’intera giornata al giorno 19 giugno 2021 ed in considerazione del recupero della gara RECANATESE – CASTELNUOVO VOMANO fissato per il 18 giugno 2021 ore 16,00, le sole gare REAL GIULIANOVA – CASTELNUOVO VOMANO e RECANATESE - VASTESE saranno disputate lunedì 21 giugno 2021 ore 16,00.

Ad eccezione delle gare con obbligo di contemporaneità, le società interessate potranno richiedere, concordemente, date ed orari diversi da quelli calendarizzati con il presente comunicato.