Savoia: per la sfida playoff mille biglietti in vendita

L’U.S.Savoia 1908 comunica che in seguito al documento redatto e pubblicato dalla LND (Lega Nazionale Dilettanti), e all’ok dell’amministrazione comunale, la partita in programma mercoledì 16 giugno è valida per la Semifinale playoff Serie D, Girone G, tra Savoia e Vis Artena si disputerà a porte aperte!

Sarà possibile l’ingresso per un numero massimo di 1.000 unità suddivise nelle seguenti modalità: Tribuna 500; Distinti 150; Curva locali 250; Curva ospiti 100.

La società comunica che la vendita sia libera, che per i possessori di Fidelity Card, per i settori di casa: Tribuna, distinti, curva locali, inizierà nella giornata di martedì 15 giugno dalle ore 15:00 sia attraverso il circuito online Go2, oppure direttamente al botteghino dello Stadio Alfredo Giraud dalle ore 15:00 alle ore 19:00. La vendita dei tagliandi al botteghino sarà disponibile anche nella giornata di mercoledì 16 giugno, giorno della gara, dalle ore 11:00 alle ore 15:00. I possessori di Fidelity Card potranno acquistare il biglietto esclusivamente al botteghino dello Stadio Alfredo Giraud e non in vendita online. La vendita libera per i biglietti del settore ospiti, inizierà nella giornata di martedì 15 giugno dalle ore 15:00 e terminerà mercoledì 16 giugno alle ore 15:00, solo ed esclusivamente attraverso il circuito online Go2.

Il costo dei tagliandi per i possessori di Fidelity Card sarà il seguente: curva locali 4€; distinti 7€; tribuna 9€. Il costo dei tagliandi per i non possessori di Fidelity Card sarà il seguente: curva locali 6€; distinti 9€; tribuna 11€. Il costo del tagliando per il settore ospiti sarà di 6€. Il tutto da aggiungere 1€ di prevendita circuito Go2.

La società comunica inoltre, che sarà comunque disponibile acquistare anche il tagliando virtuale, al consueto costo di 5,49€ per poter assistere alla diretta streaming del match come ogni domenica attraverso la nostra pagina Facebook ufficiale.