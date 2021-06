Taranto, Giuseppe Laterza: "Ringrazio tutti, godiamoci il momento"

In casa Taranto è festa grande dopo la promozione in Serie C ottenuta in casa del Lavello. Dopo una stagione tormentata dal covid, raggiungere un traguardo così ambizioso, in un girone di ferro con Picerno e Casarano favorite su tutte, è una grande soddisfazione per un intero ambiente. Giuseppe Laterza, certamente, è l'artefice principale insieme al gruppo squadra, protagonisti partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, del cammino trionfale della stagione 2020/2021.

Il tecnico degli ionici ha rilasciato delle dichiarazioni, come dichiarato dai colleghi di MondoRossoblù.it: "Voglio ringraziare tutti. Dal primo giorno in cui sono arrivato qui ho avuto una bella accoglienza, la società mi ha dato la possibilità di lavorare nel migliore dei modi. Devo dire che ho capito fin da subito che si poteva qualcosa di straordinario. Sono contento per il Taranto perchè merita questa gioia e, adesso, non ci resta che goderci questo momento".