Campobasso in C, i complimenti del governatore Toma e di Roberti

Non solo il sindaco Gravina, anche il governatore del Molise Donato Toma e il presidente della provincia di Campobasso Francesco Roberti si sono complimentati per la promozione in Serie C dei rossoblù. Queste le parole dei due esponenti politici:

"È fatta - ha dichiarato Donato Toma - un risultato che ci riempie di gioia, arrivato in un momento particolarissimo. Complimenti a questi ragazzi, atleti encomiabili, al mister e allo staff tecnico, complimenti alla dirigenza per aver perseguito l'obiettivo con serietà e determinazione, complimenti alla tifoseria, semplicemente meravigliosa, per aver sostenuto la squadra con entusiasmo e larga partecipazione".

"I lupi sono stati abili tessitori di una tela costruita con dovizia di particolari - le parole del presidente della Provincia, Francesco Roberti - il Campobasso in serie C rappresenterà uno dei veicoli di marketing territoriali più incisivi, in considerazione delle diverse squadre dal grande blasone che prenderanno parte al prossimo campionato di serie C".