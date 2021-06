Campobasso in Serie C, i complimenti dell'Olympia Agnonese

Anche l'altra società molisana, l'Olympia Agnonese ha voluto omaggiare il Campobasso per la promozione in Serie C. I granata attraverso il profilo ufficiale del club hanno inviato i complimenti al Campobasso. Ecco il messaggio postato poco fa:

“Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati”.

Con questa citazione di Michael Jordan, tutta la Società Polisportiva Olympia Agnonese, a nome del presidente Mario Russo e di tutta la grande famiglia granata, formula i migliori auguri e i più meritati complimenti a tutta la Società del Città di Campobasso, per la vittoria del Girone F di Serie D con due giornata di anticipo. Vittoria raggiunta grazie alla grande professionalità messa in campo da Società e squadra e grazie anche alla capillare organizzazione di tutta la macchina organizzativa della Società presieduta dal patron Gesuè.