Pontdonnaz-Borgosesia 2-1, finale amaro per i granata

Finale di partita e di giornata amarissimo per il Borgosesia, a cinque minuti dal termine i granata vincevano in Valle D’Aosta e il Fossano era bloccato sullo zero a zero contro l’Arconatese, un più 3 in classifica che avrebbe garantito una fetta di salvezza per i valsesiani che hanno subito la rimonta del Pontdonnaz e visto i loro diretti avversari vincere al novantacinquesimo su rigore. Ora servono sei punti nelle ultime due partite e non è detto che bastino per garantirsi almeno lo spareggio.

La cronaca Primo tempo di marca Pontdonnaz, al 3’ bell’intervento di Galli su Gambino, risponde Bramante fermato in angolo; al 28’ assist di Borettaz per Masini, decisivo Galli; al 35’Varvelli calcia a lato, lo stesso Varvelli al 39’ impegna Galli.

Meglio il Borgosesia dopo l’intervallo, al 25’ gran gol di Areco dalla distanza che porta avanti i granata; nel finale la rimonta dei padroni di casa, al 40’ Filip su corner di Vignali fa centro di testa, centoventi secondi più tardi è Varvelli a completare la rimonta del Pontdonnaz per lo sconforto della formazione di Rossini.