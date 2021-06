Serie D, il Gozzano è matematicamente promosso

Terzultimo turno del girone A di Serie D che vede la matematica promozione del Gozzano, ai novaresi mancava un punto conquistato ad Imperia con un pareggio per uno a uno; ancora apertissima la lotta salvezza che vede però il Vado togliersi dalla contesa, lo 0 a 5 subito in casa dal Legnano è emblematico e lascia a duellare per rimanere in D Fossano e Borgosesia: i cuneesi in 10 contro 11 battono con un rigore al 95’ l’Arconatese, il Borgosesia spreca il vantaggio in casa del Pontdonnaz e viene prima raggiunto e poi superato dalla formazione di Cretaz.

Due i pareggi di giornata, oltre ad Imperia-Gozzano un punto a testa per Folgore Caratese e Lavagnese; ben cinque i successi esterni, il Bra rimane secondo con la vittoria di Varese a pari punti con la Castellanzese che con una doppietta del solito Chessa passa a Caronno. Risale in classifica la Sanremese al quinto successo nelle ultime sei partite a Casale. Nell’anticipo il Derthona si aggiudica il derby piemontese con il Chieri, decide Spoto; nell’ultimo incontro di giornata il Saluzzo perde due a zero a Sestri Levante e necessita ancora di un punto per la salvezza matematica.