Neymar chiama, Messi risponde: brillano le stelle della Coppa America

La Copa America parte, come da tradizione, con le grandi emozioni e le grandi giocate dei campioni di Argentina e Brasile.

I verdeoro, campioni in carica, debuttano battendo per 3 a 0 il Venezuela, trascinati da un Neymar in grande spolvero che segna su rigore e fornisce l'assist per la rete di Gabriel Barbosa.

Anche Leo Messi esordisce con un gol: fantastica realizzazione da calcio piazzato per il momentaneo 1-0. Ma niente successo per l'Albiceleste che subisce il pareggio del Cile con Vargas che ribadisce in rete dopo un rigore di Vidal respinto da Martinez.