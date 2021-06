Picerno, i convocati e le dichiarazioni di Palo per la semifinale

Di seguito, la lista dei calciatori convocati dal tecnico del Picerno, Antonio Palo, per la gara in programma domani allo stadio “Donato Curcio” alle ore 16:00, valida per la semifinale play-off contro il Casarano.

PORTIERI: Giuliani (01), Summa (03), Siani (01);

DIFENSORI: Caiazza (99), Finizio, Allegretto (01), Nossa, Ligorio, Girasole (00), Dametto;

CENTROCAMPISTI: Leone (03), Oyewale (00), Guerra, Stasi (02), Kosovan, Dettori, Carnevale (00), Togora (02), Orsi (03), Pitarresi;

ATTACCANTI: Iadaresta, Santarcangelo (03), Esposito, D’Angelo, Konè

INDISPONIBILI: Origlia (infortunato), Albadoro (infortunato)

“Vogliamo assolutamente vincere per regalare questa soddisfazione ai nostri tifosi”. Sono le parole di mister Antonio Palo, alla vigilia del match che vedrà l’AZ Picerno affrontare il Casarano al “Donato Curcio”, per la semifinale play-off. “Andremo in campo per cercare di vincere questi play off. Sappiamo che non sarà facile, avremo di fronte una grandissima squadra, di grande qualità che conosciamo tutti. Con dei calciatori di valore assoluto che nulla hanno a che vedere con questa categoria. Ma noi ce la metteremo tutta per vincere questa partita e giocarci la finale, per chiudere al meglio questa stagione e festeggiare con i nostri tifosi, che da sempre ci sono vicini, ed è stato bellissimo rivederli domenica in tribuna”.

Anche domenica, contro l’FBC Gravina, il Picerno ha dimostrato di essere sempre più in crescita: “Si, abbiamo dimostrato di aver fatto un importante cammino di crescita con una seconda parte di campionato molto importante. Ed è proprio per questo che vogliamo chiudere al meglio. Per regalare queste soddisfazioni al direttore Greco, che insieme alla Società non ci ha fatto mancare nulla ed è stato impeccabile in tutto, al presidente Donato Curcio, persona straordinaria, che ci ha raggiunti dagli Stati Uniti e per tutti i tifosi, da sempre al nostro fianco”.

“Peccato – ha concluso il mister – non avere con noi Gioele Origlia e Diego Albadoro, colpiti entrambi da infortuni. Sono stati di grande importanza per noi, domenica abbiamo dedicato a loro la vittoria, per volere di tutto il gruppo e della Società. Sono due ragazzi d’oro che anche ora che non possono scendere in campo, ci sono vicini e ci sostengono”.

Sono in corso da questa mattina, presso lo stadio “Donato Curcio” di Picerno, i test curati dalla Labosport, sul nuovo manto erboso da poco installato. Si tratta di test necessari al fine di ottenere la certificazione “Fifa Quality Pro”, utile per poter disputare gare di campionati professionistici sul manto erboso dello stadio picernese.

“L’AZ Picerno – ha sottolineato il direttore Vincenzo Greco, presente alle operazioni insieme all’ing. Gianvito Curcio – continua nel suo percorso di crescia e programmazione, per il raggiungimento di obiettivi sempre più importanti”

Ufficio Stampa Az Picerno