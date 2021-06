IamC - Lecco, è in arrivo Sala dal Milan

Sedici presenze nell'ultima stagione tra Cesena e Pro Sesto, e adesso il ritorno alla base Milan. Stiamo parlando del centrocampista offensivo, Alessandro Sala. Un rientro in rossonero, però, solo di passaggio. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è praticamente fatta per il passaggio del giovane 2001 al Lecco. Prestito secco per continuare a crescere; il giovane di Sesto San Giovanni è pronto a sposare la causa bluceleste.