Potenza, Gallo verso la riconferma Ripartirebbe da alcune certezze

Fabio Gallo è destinato a guidare per un'altra stagione alla guida del Potenza. Il tecnico di Bollate ha già discusso con il presidente Caiata per la prossima stagione dai cinque ai sei elementi da cui ripartire. Sarebbero Marcone, Gigli, Coccia, Bucolo, Ricci e Romero. I primi due non si muoveranno dal capoluogo di regione, mentre Ricci che rientra nel gradimento dell'allenatore lombardo è oggetto di mercato è potrebbe partire. Su Bucolo c'è un opzione di rinnovo, mentre per Coccia e Romero il Potenza potrebbe fare un'adeguata plusvalenza. Il terzino però è considerato il capitano dal presidente, mentre il centravanti andrà riscattato per 1000 euro dal Bari il 1° luglio ed è richiesto da squadre del Nord.