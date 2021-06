IamC - Il diesse Musa pronto a tornare in C, ecco le ultime

Artefice del miracolo Avellino, quello della risalita dalla Serie D alla Serie C, ma non solo. E pensare che la carta d'identità segna "1990". Parliamo di Carlo Musa. Il direttore sportivo, reduce dalla comunque positiva esperienza al Savoia, potrebbe tornare in terza serie. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, negli ultimi giorni, ci sarebbero stati dei contatti esplorativi con Catanzaro, Novara ed Albinoleffe. Attesi sviluppi nelle prossime ore; il giovane dirigente romano può ripartire a stretto giro di posta.