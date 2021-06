Nuova idea di mercato da sviluppare nelle prossime ore in casa Mantova. I virgiliani, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, starebbero valutando Lorenzo Emili, trequartista del Castelnuovo Vomano. Il classe '97 nativo di San Benedetto del Tronto, nel girone F di Serie D ha messo a segno sei reti e tre assist in trentuno presenze.