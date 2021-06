IamC - Matelica, per De Santis sirene da Pesaro

Difensore centrale col vizietto del gol (ben quattro in campionato, ndr), ma anche capitano e leader del miracolo Matelica. Parliamo di Simone De Santis. Sul classe '93, così come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, c'è il forte pressing della Vis Pesaro. Il suo contratto è in scadenza al prossimo 30 giugno, ma lo stesso Matelica proverà a raggiungerà l'intesa prima che sia troppo tardi. Attesi sviluppi a giorni.