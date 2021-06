Italia. Mancini: "Contro la Svizzera servirà match quasi perfetto"

Nel pomeriggio di ieri, il C.t. dell'Italia, Roberto Mancini, ha incontrato i media per la conferenza stampa che precede il match contro la Svizzera di questa sera. Queste le parole del tecnico azzurro:

“La Svizzera è una Nazionale che storicamente ci ha messo sempre in difficoltà, con un allenatore che conosce benissimo il calcio italiano: c’è un motivo se da anni è stabilmente tra le prime 15 posizioni del Ranking Fifa. Domani dovremo fare una partita quasi perfetta per centrare il risultato pieno.

La nostra è una squadra fatta da tutti titolari. Se ci sarà qualche cambiamento e qualche nuovo innesto rispetto alla sfida di venerdì, non cambierà certamente la qualità in campo. Un calciatore al posto di un altro non modificherà il nostro modo di giocare e di approcciarsi all’incontro. Verratti sta lavorando bene e sono tre giorni che si allena in gruppo: domani valuteremo se verrà con noi in panchina. Shaqiri? L’ho allenato all’Inter e posso solo confermare che sia una delle mezze punte più forti in tutta Europa”.

Credits: UEFA