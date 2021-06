Benevento. Pre-ritiro in città dall'8 luglio, ritiro a Cascia dal 15

Il Benevento, contestualmente agli annunci di mister Caserta come nuovo allenatore e del dottor D'Andrea come nuovo medico sociale, ha anche definito date e luogo del ritiro precampionato.

Il romitaggio estivo dei giallorossi si terrà a Cascia, in provincia di Perugia, dal 15 al 31 luglio. La squadra si ritroverà a Benevento l'8 luglio per il pre-ritiro che comprenderà anche le visite mediche per tutti i membri della rosa.

Non è un "debutto" per il Benevento a Cascia perché la società sannita ha già svolto un ritiro pre-campionato nella città umbra che ha dato i natali a Santa Rita: il nastro va riavvolto a tre stagioni fa quando in panchina sedeva mister Bucchi.