Potenza, Gallo ci sarà ancora Lo ufficializza Caiata in un video

Fabio Gallo sarà ancora il tecnico del Potenza nella prossima stagione. Lo ufficializza il presidente Salvatore Caiata in un video postato dalla pagina Facebook della società pochi minuti fa. Il numero uno rossoblu avrebbe voluto conferire la riconferma alla presenza del tecnico di Bollate, ma non è stato possibile. Però il primo passo è stato fatto ed è quello che conta. Ma Caiata non si è fermato al solo rinnovo di Gallo alla guida del Potenza. Il patron rossoblu nel video ha discusso anche sui nuovi progetti di marketing, sulla possibile riapertura degli stadi al 50%, dell'ex Enaoli e della nuova associazione Potenza 1919.