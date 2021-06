Serie D, Picerno in finale play-off Il Rotonda perde a San Luca

Passa alla finale play-off del girone H di serie D il Picerno. Alla formazione melandrina basta la rete di Kosovan al 22' della ripresa per stendere il Casarano nella semifinale in gara unica. Sabato la formazione di Palo incontrerà la Fidelis Andria che ha battuto 3-1 il Bitonto. Nel girone I invece il Rotonda nel penultimo turno di campionato ha perso a San Luca per 2-0 con i gol di Leveque e Carella.