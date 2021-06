Italia-Svizzera 3-0: azzurri incontenibili, Locatelli stratosferico

L'Italia di Mancini bissa sia il successo, prestazione e punteggio finale ottenuti contro la Turchia e batte la Svizzera per 3-0 qualificandosi matematicamente agli ottavi di finale di Euro 2020. A decidere il match dell'"Olimpico" sono state una doppietta di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, e una rete di Immobile.

Partita a senso unico fin dai primi minuti con l'Italia che comincia, come al solito, all'attacco e che al 19' vede annullata la rete del vantaggio realizzata da Chiellini per un fallo di mano del capitano azzurro. Lo stesso Chiellini è costretto, 5' dopo, ad abbandonare il campo per un problema al polpaccio: al suo posto entra Acerbi. Al 26' l'Italia concretizza gli sforzi offensivi e passa in vantaggio: azione sulla destra di Berardi, palla rasoterra in mezzo all'area che viene appoggiata in rete da Locatelli che aveva seguito l'azione nella zona centrale del campo. Gli azzurri continuano a pressare i rossocrociati che non riescono ad uscire dalla propria metà campo. La prima frazione si chiude sull'1-0 per Bonucci e compagni.

Non cambia di una virgola il copione della partita nella ripresa. Al 52' l'Italia raddoppia: nuova azione di Berardi a destra che serve al limite Barella, da questi a Locatelli che, dalla lunetta, lascia partire una rasoiata che non lascia scampo a Sommer. La prima azione pericolosa della Svizzera arriva al 63' con Zuber che chiama al doppio intervento Donnarumma su due conclusioni con il sinistro da posizione defilata: il portierone azzurro è attentissimo e sventa il pericolo. L'Italia non smette di attaccare e all'88' Immobile chiude la definitivamente la contesa con un destro dal limite che batte Sommer sul palo alla sua destra. Dopo 3' di recupero il signor Karasev, arbitro russo dell'incontro, dichiara la fine della partita: l'Italia batte la Svizzera per 3-0 qualificandosi agli ottavi di finale di Euro 2020.

IL TABELLINO

Credits: Getty for Figc