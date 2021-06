Pro Sesto scatenata in sede di calciomercato. I lombardi, così come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, avrebbero chiuso per l'arrivo dell'attaccante Daniele Buongiorno dalla Lavagnese. Il puntero classe '94 scuola Genoa, ha messo a segno 15 reti in 31 presenze con la maglia dei liguri.