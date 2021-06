Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi [LEGGI QUI]. Il difensore centrale del Cassino, Martin Cocorocchio sbarcherà in Serie C e lo farà in quel di Carpi. Gli emiliani, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, hanno vinto il duello con la Viterbese per il giovane classe 2000. Ufficialità attesa a breve.