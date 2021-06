Picerno, Greco: "Definire una comunità mafiosa é vergognoso"

Nel post-gara contro il Casarano, il direttore generale del Picerno Vincenzo Greco riprende gli argomenti degli ultimi giorni. Queste le esternazioni in sala stampa a partire dalle dichiarazioni del tecnico del Lavello Karel Zeman: "Conosciamo l'integrità del padre e lui non é da meno. Spero che gli organi competenti facciano il loro corso". Sulle frasi espresse dal mondo tarantino queste le impressionidel dg melandrino: "Mi auguro che il Taranto riesca a iscriversi al prossimo campionato di Serie C, vedremo cosa succederà in estate. Di sicuro, chi ha esposto lo striscione “Picerno mafia” deve vergognarsi perché ha offeso non solo una comunità, ma tutta la Basilicata. Non è che poi a Taranto si viva nell’assoluta legalità, mi sembra sia una delle città d’Italia dove si commettono molti reati delinquenziali. Da domenica sono passati 3 giorni e invece di festeggiare a Taranto pensano ancora al Picerno, al cosiddetto paesello che ha conteso la vittoria del campionato".