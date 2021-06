Gattuso-Fiorentina, è già finita: divorzio ufficiale

È durata solo 23 giorni l'avventura di Gattuso alla Fiorentina. Divergenze insanabili tra l'ex allenatore del Napoli e il club viola hanno portato alla clamorosa separazione.

La nota del club

"ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano".