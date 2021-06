Benevento. Caserta e Foggia cominciano a costruire la nuova rosa

Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Fabio Caserta sulla panchina del Benevento, per il club giallorosso è il momento di tuffarsi in pieno nel mercato estivo. Il nuovo tecnico giallorosso ed il D.s. Foggia cominceranno a lavorare all'allestimento della rosa per la stagione 2021/21.

Obiettivi primari della campagna di rafforzamento estiva, oltre il potenziamento della rosa, saranno l'abbassamento dell'età media e la riduzione del monte ingaggi.

Mister Caserta ha come obiettivi primari Elia, Canotto e Calò, calciatori che conosce bene essendo stati alle sue dipendenze negli ultimi anni alla Juve Stabia e al Perugia. A questi si aggiungono i calciatori entrati nel mirino del D.s. Foggia come, ad esempio, Folorunsho, lo scorso anno alla Reggina ma di proprietà del Napoli, Garritano e Ciurria.

A questi nomi, come riporta "Il Mattino", si aggiungerebbe quello del difensore Simone Romagnoli, che vedrà scadere il suo contratto con l'Empoli nel 2022 e che il club toscano ha inserito nella lista dei possibili partenti.