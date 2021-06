Non basta il pareggio alla Nocerina che si ferma sull'1-1 contro il Latina e viene eliminata dai playoff. Gara bloccata nei 90 minuti, nei supplementari botta e risposta con Di Renzo e Rizzo in rete. Il miglior piazzamento in classifica premia i nerazzurri.

A sfidare il Latina sarà il Savoia che ha battuto la Vis Artena. La squadra di Ferraro vince nel finale grazie ai sigilli di De Rosa e D'Ancora.