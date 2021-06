L'ex agente di Di Lorenzo: "Columella diceva di avere il nuovo Maicon"

Ai microfoni di Radio Marte Vittorio Tosto, ex agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del percorso iniziato a Matera dal suo ex assistito, titolare con la Nazionale di Mancini a Euro 2020:

"A Matera non se lo filava nessuno ma in 2 anni si è rimesso a posto e ha fatto cose eccezionali. Faceva parte della mia agenzia, io lo avevo già proposto a Giuntoli del Napoli ai tempi del Matera. Il presidente Columella voleva 1 milione di euro perché era convinto di avere in mano il nuovo Maicon. Ho girato sedi e sedi per far prendere il giocatore, mi ha dato fiducia Fabrizio Corsi dell'Empoli. Quando Giovanni firmò al presidente Corsi dissi che gli stavo cedendo un assegno da 10 milioni di euro".