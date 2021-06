Parma. Ufficiale: torna Buffon e firma un biennale

La notizia, nell'aria da qualche giorno, è stata ufficializzata questa mattina dal club ducale: nella stagione 2021/22, Gianluigi Buffon difenderà la porta del Parma, squadra con la quale debuttò in massima serie il 19 novembre del 1995.

Per Buffon si tratta, quindi, di un ritorno al passato in una piazza che non lo ha mai dimenticato e che gli offrirà, seppure il Serie B, la possibilità di tornare a vestire una maglia da titolare per l'intero campionato. L'obiettivo dell'ormai ex portiere della Juventus è quello di essere convocato per i prossimi Mondiali in Qatar: se accadesse, sarebbe il sesto Mondiale per Buffon, il primo calciatore nella storia a raggiungere questo traguardo.