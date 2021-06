Serie D, tutto deciso anche per la salvezza

A novanta minuti dal termine si decide anche la lotta salvezza nel girone A di Serie D, il Fossano compie l’impresa in casa della capolista Gozzano e conquista tre punti che diventato decisivi vista la contemporanea sconfitta del Borgosesia per tre a due in casa contro la Caronnese; retrocessione meritata ma condita in questi ultimi turni da un pizzico di sfortuna per i granata, domenica a cinque minuti dal termine avevano tre punti di vantaggio sul Fossano, ieri in pieno recupero Bramante ha fallito un gol facile per il tre a due, nello stesso momento il Gozzano sbagliava la rete de pari.

Salvo matematicamente anche il Saluzzo che pareggia in casa contro l’Imperia, l’altro pareggio di giornata è il due a due tra Bra e Sestri Levante che permette alla Castellanzese di essere seconda da sola, i lombardi archiviano nella prima mezzora il derby contro la Folgore Caratese; tre i successi esterni, il Varese passa a Chieri nel finale. Sette gol in Lavagnese-Vado, ospiti rassegnati all’Eccellenza già prima di questo turno e che soccombono cinque a due; vittoria play-off per il Legnano che batte la Sanremese e la scavalca in classifica, quarto successo in fila per i lilla e sesto nelle ultime sette partite.

Negli ultimi due incontri di giornata il Derthona batte il Pontdonnaz due a uno, l’Arconatese il Casale per tre a due.

