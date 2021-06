Fidelis Andria, Panarelli: "Vogliamo mettere la ciliegina sulla torta"

Domani la Fidelis Andria andrà a Picerno per provare a portarsi a casa la finale playoff.

Queste le parole di mister Panarelli: "Ormai Bitonto è alle spalle, adesso c'è da mettere ciliegina sulla torta. Sappiamo di trovare una squadra che ha onorato il campionato, ma loro sanno che noi non siamo da meno. Ci sarà rispetto da entrambe le parti. C'è stato un percorso di crescita da parte nostra, a Picerno in regular season abbiamo meritato la sconfitta e abbiamo voglia di riscatto. Le finali si vincono, quindi ci vuole massima attenzione per portare a casa questo risultato. Questa volta al contrario della scorsa partita giochiamo solo per il risultato pieno. Dobbiamo essere anche bravi a fare una partita attenta, dove non dobbiamo sbagliare nulla. La partita si può sempre vincere in qualsiasi momento. Noi per prerogativa siamo una squadra che ha fatto sempre la partita per poterla vincere. Noi abbiamo sempre la fiducia che aumenta di partita in partita, quindi siamo ottimisti e fiduciosi per questa gara. Metterò la miglior formazione possibile per la gara di domani. Siamo maturati anche nella gestione della palla, arriviamo in uno stato di forma eccezionale per affrontare questa gara".